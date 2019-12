A Arsenal, Mikel Arteta a mis un terme à sa carrière de joueur. Il y débutera peut-être son aventure comme entraîneur principal. Ce mardi, Pep Guardiola a en tout cas confirmé que son adjoint était en contact avec les Gunners. Des photos avaient été publiées lundi montrant des responsables du club londonien quitter le domicile de l'ancien milieu espagnol au petit matin, quelques heures après la victoire des Citizens à l'Emirates Stadium (0-3).

"Oui, je le savais", a assuré Guardiola en conférence de presse avant le quart de finale de League Cup mercredi à Oxford United (D3) où Arteta, 37 ans, sera présent avec le groupe."Il parle avec Arsenal et je ne sais pas ce qui va se passer (...) Il est adulte, il sait exactement quoi faire. Il a été incroyablement honnête avec moi", a confirmé le coach, qui a été très élogieux envers celui qui est son adjoint depuis 2016.

Guardiola : "Personne n'est ici s'il n'a pas envie d'y être"

"Nous avons été tellement intelligents de le prendre... Maintenant, les autres clubs le veulent. Je l'ai souvent dit, c'est une personne incroyable, un bon manager, il a une vraie éthique de travail, c'est pour cela qu'il est avec nous", a énuméré Guardiola. Relégué au 10e rang de Premier League à 7 points du top 4, Arsenal cherche un remplaçant à long terme pour Unai Emery, limogé fin novembre.

Le coach espagnol avait été remplacé dans un premier temps par son adjoint Fredrik Ljungberg, lui aussi ancien de la maison rouge et blanche. Le Suédois était censé au moins finir la saison, laissant au club londonien le temps de bien choisir son successeur. Mais avec 4 points pris en 5 journées de championnat, il n'a pas convaincu. Arteta avait déjà fait partie des candidats crédibles à la succession d'Arsène Wenger il y a un an et demi, mais après des divisions au sein de la direction du club londonien, Emery, plus expérimenté, avait été nommé.

Guardiola a dédramatisé l'hypothèse d'un départ en pleine saison de son adjoint. "L'organisation d'un club est toujours vivante, elle ne reste pas la même pour toujours. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas demain", a-t-il jugé. "Personne n'est ici s'il n'a pas envie d'y être", a poursuivi le coach. Arteta "sait exactement ce que nous voulons, ce que nous aimerions, mais au final, c'est sa décision. C'est personnel".