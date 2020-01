Sheffield United, l’hypothèse osée sans être improbable

Certes, la probabilité de voir le leader de Premier League chuter face à Sheffield United ce jeudi (21h) paraît bien faible. Les parieurs les plus audacieux pourraient malgré tout mettre une pièce sur le promu, et cela pour plusieurs raisons. D’abord parce que les Scousers viennent de vivre un mois de décembre démentiel, marqué notamment par un voyage à Doha pour y disputer le Mondial des clubs. Leurs jambes commencent d’ailleurs à être lourdes, comme ils l’ont volontiers reconnu après la victoire obtenue de haute lutte contre Wolverhampton (1-0).

Surtout, leurs adversaires du jour sont particulièrement coriaces à l’extérieur. C’est bien simple : avant de s’incliner à Manchester City dimanche dernier (2-0), les Blades n’avaient plus concédé le moindre revers loin de leurs bases depuis le… 19 janvier, et un déplacement à Swansea en Championship (1-0). Les protégés de Chris Wilder sont donc à chaque fois de sacrés poils à gratter pour leurs hôtes, et c’est ce qui explique en grande partie leur bon classement à mi-saison (8e).

La Cup galvaudée, une possibilité à ne pas négliger

Malgré la grande qualité de son effectif, Liverpool aura sans doute du mal à courir plusieurs lièvres à la fois à partir de janvier. Si la quête d’un sacré espéré depuis vingt ans en Championnat et la défense du titre en Ligue des champions devraient, selon toute logique, être les objectifs prioritaires des hommes de Jürgen Klopp, ces derniers pourraient en revanche se sentir moins attirés par la FA Cup.

Des supporters de Liverpool entonnent "You'll Never Walk Alone" avant le match contre EvertonGetty Images

L’Atlético, United, Chelsea… D’autres cadors vont passer par là

Parmi ces échéances de première importance, il y aura les confrontations de C1. En huitièmes de finale, les champions d’Europe 2019 seront opposés à l’Atlético Madrid. Rarement séduisants depuis le début de l’exercice, les Colchoneros de Diego Simeone n’en demeurent pas moins très délicats à manœuvrer. Et s’il franchit cet obstacle, le club de la Mersey devra, quoi qu’il arrive, accueillir d’autres grosses écuries du Vieux Continent.