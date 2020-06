Giroud motivé par l'arrivée de Werner

PREMIER LEAGUE – Alors qu'il a prolongé un an avec les Blues fin mai, Olivier Giroud a vu Timo Werner rejoindre Chelsea. Mais cela n'inquiète pas l'attaquant de l'équipe de France, qui compte bien se battre.

Olivier Giroud ne compte pas baisser les bras. Ce n'est pas son style. Et ce n'est pas l'arrivée de Timo Werner à Chelsea qui va le faire changer, même si cela a de quoi interroger sur sa situation alors qu'il a décidé de prolonger l'aventure avec les Blues. "Cela va être une très bonne signature et une motivation en plus pour les attaquants", a lancé dans le Guardian l'ancien meilleur buteur de L1 avec Montpellier. "Nous avons une équipe compétitive avec une bonne alchimie entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Nous attendons de nouvelles signatures."

Timo Werner, Tammy Abraham ou encore Michy Batshuayi sont prévenus : Giroud va continuer à se battre pour récupérer le plus de minutes possibles. "Tout au long de ma carrière, j'ai toujours dû faire face à des difficultés. La meilleure chose à faire est de rebondir. J'ai été proche de quitter le club mais je ne le voulais pas vraiment", explique-t-il encore une fois sur sa décision de rester sur les bords de la Tamise cet hiver malgré les sollicitations.

Son choix de poursuivre et de prolonger son contrat un an de plus s'inscrit dans la même logique. "J'ai lu que le Covid-19 a influencé ma décision, reconnaît-il. Vous ne pouvez pas oublier la situation, mais quand le club a voulu me donner une autre saison parce que j'ai montré un caractère fort, j'ai senti que mon aventure à Chelsea n'était pas terminée". Et il l'annonce, il a faim. "Je vais tout donner pour revenir dans l'équipe. Je suis excité", avoue-t-il avant de conclure : "Jeveux gagner d'autres trophées avec Chelsea".

