Joindre le geste à la parole. L'ancien milieu défensif de Manchester United a parfaitement illustré ce dicton dimanche au micro de Sky Sports. Habitué à tacler sévèrement ses adversaires lorsqu'il était encore sur le terrain, l'Irlandais n'a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation d'Anthony Martial à Anfield. "Il n'est pas assez bon pour jouer à Manchester United, a-t-il déclaré. Quand on a des occasions, il faut les cadrer. L'action qu'il a manquée résume totalement sa carrière chez les Red Devils."

Patrice Evra était aux côtés de Roy Keane lorsque l'ancien numéro 16 de Manchester United a lourdement critiqué son ancien coéquipier en équipe de France (ndlr : ils ont notamment disputé l'Euro 2016 ensemble). "Quand tu es un attaquant de Manchester United, ces opportunités doivent terminer au fond des filets, a déclaré l'ancien Mancunien (ndlr : de 2006 à 2014). Dans ce genre de matches, il ne faut absolument pas manquer ce type d'occasion".

Vidéo - Bleus - Deschamps ne ferme pas la porte à Martial 00:48

Depuis son transfert à Manchester United pour 50 millions d'euros plus 30 millions de bonus divers le dernier jour du mercato estival 2015, Anthony Martial a inscrit 42 buts en Premier League et 9 réalisations en Coupe d'Europe (Ligue des champions et Ligue Europa confondues). Mais l'ancien Monégasque est capable d'enchaîner des performances de haut vol avant de devenir l'ombre de lui-même pendant plusieurs matches d'affilée. L'international français (18 sélections) n'a plus été sélectionné depuis presque deux ans avec les Bleus. Le temps presse s'il veut accrocher le bon wagon pour l'Euro 2020.