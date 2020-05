PREMIER LEAGUE - Selon les informations du Telegraph, N'Golo Kanté a manqué l'entraînement collectif de Chelsea ce mercredi. Inquiet des risques liés au Covid-19, le champion du monde n'a préféré prendre aucun risque. Les Blues ont autorisé cette absence.

N'Golo Kanté a beau avoir été testé négatif au Covid-19 avant la reprise des entraînements collectifs de Chelsea, il n'en reste pas moins prudent. Ainsi, selon le quotidien The Telegraph, le milieu de terrain a préféré ne pas participer à la séance prévue ce mercredi par crainte de contagion. Compréhensifs, ses dirigeants et son entraîneur Frank Lampard l'ont autorisé à s'absenter.

Inquiet après son malaise de 2018

Toujours d'après le média britannique, cette inquiétude de Kanté dérive notamment du malaise dont il avait été victime en mars 2018, heureusement léger et sans gravité. De plus, le champion du monde aurait un antécédent familial de problème cardiaque létal. Par précaution, il préfère donc limiter au maximum les risques de contamination au coronavirus. Et il n'est pas le seul, puisque Troy Deeney, capitaine de Watford, a lui aussi confié ses craintes.

"Mon fils a 5 mois et il a des difficultés respiratoires. Je ne veux pas rentrer à la maison et le mettre en danger. On est censé revenir cette semaine. J'ai dit que je n'irai pas", a expliqué le joueur dans la journée de mardi.

