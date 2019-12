Si Liverpool a un rival en Angleterre, c'est bien Leicester à l'heure actuelle. L'équipe de Brendan Rodgers est la seule à s'accrocher encore aux Reds après les défaites enregistrées samedi par Chelsea et Manchester City. Elle a confirmé sa forme étincelante cette saison dimanche à Birmingham en s'imposant facilement devant Aston Villa (1-4). Les Foxes consolident ainsi leur deuxième place au classement avec six points d'avance sur City et neuf sur les Blues. Ils restent à huit points de la formation de Jürgen Klopp, toujours intouchable en tête du classement.

Une nouvelle fois, la victoire de Leicester porte la marque de Jamie Vardy. Le buteur de 32 ans a lancé le festival de son équipe (0-1, 21e) avant de le boucler à l'entrée du dernier quart d'heure (1-4, 75e). Il a désormais marqué au moins un but lors de huit journées consécutives de Premier League pour la deuxième fois de sa carrière, une performance que seul Ruud van Nistelrooy avait réalisé jusqu'ici, et totalise 16 buts en 16 matches de championnat cette saison.

Aston Villa n'a pas trouvé la solution pour arrêter Vardy. Mais il n'a pas été le seul à briller dans une rencontre où les Villans n'ont pas cru bien longtemps en leurs chances de s'imposer. Jack Grealish a bien réduit l'écart juste avant la pause (1-2, 45e) alors que le Nigérian Kelmechi Iheanacho venait de donner un break d'avance à Leicester (0-2, 41e). Mais Jonny Evans a rapidement éteint les espoirs des locaux après la reprise (1-3, 49e). Et relancé les Foxes vers un huitième succès consécutif en championnat qui leur permet encore de suivre, même si c'est de loin, l'incontestable leader Liverpool.