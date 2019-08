Sacré José Mourinho ! Même loin des bancs, le Portugais continue de faire l’actu médiatique. Notamment depuis qu’il a rejoint l’équipe de Sky Sports en tant que consultant. Pour sa grande première, il a scoré d’entrée avec une phrase qui lui ressemble énormément.

Interrogé sur les favoris au titre de Premier League à ses yeux, le Portugais n’a pas cherché bien longtemps : "Manchester City, Tottenham, Liverpool et… Manchester City B", a-t-il lâché plein d’ironie. Manière de dire que l’effectif XXL de son meilleur ennemi Pep Guardiola lui donnait énormément d’avance.

Et ses anciens clubs dans tout ça, à savoir Chelsea et Manchester United ? "Aujourd'hui, même si une équipe joue à merveille ou a un résultat fantastique, je ne crois pas que le titre soit possible", a-t-il expliqué. Pas sûr que cela soit reçu de la même façon chez les clubs concernés.