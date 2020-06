PREMIER LEAGUE - Interrogé par nos confrères de Sky Sports, Jürgen Klopp a été gagné par l'émotion, jeudi soir, au moment d'évoquer le titre que Liverpool attendait depuis 30 ans. Le coach des Reds a dédié cette consécration à Kenny Dalglish, sacré sur ce même banc en 1990, à Steven Gerrard et à tous les fans de son club. Il a également évoqué le contexte particulier de ce couronnement.

Mission accomplie. Et quelle mission ! Jeudi soir, Jürgen Klopp a pu savourer le retour de Liverpool sur le trône d'Angleterre, acté à l'issue du succès de Chelsea face à Manchester City (2-1). C'est la fin de 30 ans d'attente pour tout un peuple, et l'émotion de l'entraîneur allemand a été proportionnelle à l'ampleur de cette traversée du désert.

"C'est un moment tellement important, je suis complètement submergé", a déclaré Klopp, au micro de Sky Sports. "C'est pour vous, Kenny", a-t-il dit, s'adressant à Kenny Dalglish, coach lors du précédent titre national des Reds, conquis en 1990. "C'est pour Stevie [Gerrard] (...) C'est pour vous tous, cette soirée est pour vous, là dehors", a-t-il ajouté, en faisant référence aux supporters de son club.

Premier League "Dites-le à tout le monde, nous sommes champions d'Angleterre" : Liverpool rouge de bonheur IL Y A 3 HEURES

Play Icon WATCH Liverpool, un champion record… et ce n’est pas fini 00:02:03

Pas de titre au rabais, "un grand soulagement"

Klopp était en compagnie de ses joueurs dans un hôtel de la ville pour voir la défaite des Citizens qui a enfin mis les Reds hors de portée des double champions sortants. Il a inclus à son discours de célébration un appel à la prudence. "C'est incroyable. J'espère que vous resterez chez vous, ou sortirez devant votre maison si vous voulez, mais pas plus", a-t-il recommandé, alors que les autorités locales craignaient des rassemblements de supporters aux alentours d'Anfield Road.

Le technicien qui ouvre pour cette consécration depuis cinq ans a aussi évoqué l'incertitude née des trois mois d'interruption du championnat, à cause de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, et la satisfaction de ne pas avoir obtenu la couronne après un exercice tronqué : "C'est un grand soulagement parce que pendant les trois mois d'arrêt, personne ne savait si on allait reprendre." Klopp n'a plus de crainte à avoir à ce sujet : rien n'a pu minorer le retour au pinacle de "ses" Reds.

Avec AFP

Premier League Liverpool, plus fort que tout IL Y A 3 HEURES

Play Icon