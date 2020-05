Klopp confiant pour le titre en cas de reprise : "Il suffit d'être à notre meilleur niveau possible"

PREMIER LEAGUE - Alors que le championnat anglais n'a toujours pas repris, Jurgen Klopp, s'est projeté sur une éventuelle reprise dans l'émission "Football Focus" de la BBC. L'entraîneur de Liverpool estime que toutes les équipes repartiront sur un pied d'égalité et que les Reds n'auront pas besoin d'être à leur meilleur niveau pour remporter le championnat.

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a estimé samedi que son équipe, largement en tête du Championnat d'Angleterre au moment de la suspension de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus, n'aurait pas besoin de produire son meilleur football pour empocher son premier titre depuis trente ans. "Le football est un sport où tout le monde est à peu près dans la même situation, on joue l'un contre l'autre et si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau historique, il suffit d'être à notre meilleur niveau possible. C'est exactement la même chose pour les autres équipes", a déclaré Klopp à l'émission "Football Focus" de la BBC.

"Quand nous reprendrons, on aura tous la même durée de préparation et notre boulot a toujours été et sera toujours d'utiliser au mieux la situation dans laquelle on se trouve. On sera en aussi bonne forme que possible", a-t-il poursuivi. Klopp a reconnu qu'il avait hâte de pouvoir retrouver ses joueurs sur les terrains du centre d'entraînement de Melwood. "Le confinement s'est aussi bien déroulé que possible, ce n'est pas vraiment quelque chose que je voulais faire, mais on n'a pas vraiment eu le choix et on a essayé de tirer le meilleur de cette situation", a souligné le technicien allemand.

"Cela fait maintenant huit semaines que cela dure et tout le monde est impatient de retrouver une nouvelle vie normale (...) Ce sont mes joueurs qui m'ont manqué le plus, car on a créé un bon groupe", a-t-il insisté. Liverpool caracolait en tête du Championnat d'Angleterre avec 25 points d'avance sur son premier poursuivant Manchester City, lorsque la Premier League a été suspendue mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Les "Reds" n'ont plus remporté le titre de champion d'Angleterre depuis 1990. Lundi, le gouvernement britannique a autorisé la reprise des compétitions sportives à huis clos à partir de juin, à condition que l'épidémie de Covid-19 reste sous contrôle. Mais le projet "Restart" de la Premier League, qui devait permettre d'achever la saison d'ici fin juillet, a du plomb dans l'aile. Une majorité de clubs ne veut pas jouer les 92 matches restants dans un nombre restreint de stades, tel que voulu par la Premier League afin de limiter les déplacements et profiter des enceintes les plus adaptées à la distanciation sociale.

