La FA ouvre une enquête pour "racisme" après le tweet de Bernardo Silva sur Benjamin Mendy

Un simple tweet, une énorme polémique. Bernardo Silva voulait plaisanter, le voilà désormais sous enquête. Ce week-end, le joueur de Manchester City, via son profil Twitter, a décidé de chambrer son coéquipier et ami Benjamin Mendy. Comment ? En comparant une photo de ce dernier plus jeune avec l'effigie noire des sucreries espagnoles Conguitos. En quelques minutes, cette publication a suscité beaucoup de réactions.

"On ne peut même plus plaisanter avec un ami de nos jours", écrivait alors Bernardo Silva. "1-0 pour toi. Tu vas voir !", réagissait de son côté Benjamin Mendy. La Fédération Anglaise (FA), elle, n'a visiblement pas goûté à la plaisanterie. Et elle a ainsi décidé d'ouvrir une enquête pour "racisme" selon la presse britannique. Bernardo Silva pourrait donc faire l'objet d'une sanction.