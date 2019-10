"La façon dont il passe la balle, c'est criminel" : Pogba critiqué par les légendes de United

Si vous avez préféré un autre programme à Manchester United-Arsenal (1-1), lundi soir, personne ne vous en voudra. Le présumé choc a fait littéralement pschitt. Au terme d'un match très pauvre, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) qui n'arrange vraiment personne. Les Red Devils, eux, pointent à la 10e place du classement de Premier League, et réalisent leur plus mauvais début de saison depuis 1989/1990.

De son côté, Paul Pogba n'est pas épargné par les critiques. Après un été agité, où il a longtemps réclamé un départ, l'international français était attendu au tournant. Et visiblement, sa prestation face aux Gunners n'a pas convaincu Roy Keanne, légende des Red Devils et désormais consultant à la télévision britannique. "Ils ont besoin de plus de Pogba. Nous lui avons fait plein d'éloges avant le match, c’est le meilleur joueur, bla-bla-bla. Il était décevant", a-t-il lâché.

"C'est criminel"

Toujours aussi tranchant que sur les terrains, Keane se dit même "choqué" par la manière dont Pogba passait le ballon. "C'est criminel", a-t-il expliqué. "Garder des joueurs qui ne veulent pas rester et qui risquent de devenir un problème ? C’était la même chose avec Alexis Sanchez et je pense que la même chose se produira avec Pogba dans les six prochains mois durant lesquels une décision devra être prise", assure de son côté Gary Neville, un autre ancien de la maison.

Si les autres joueurs de United ne sont guère plus brillants, c'est donc Paul Pogba qui en prend pour son grade. Probablement car il est le joueur le plus attendu, tant dans le rôle de leader technique que dans celui du vestiaire. Face à United, il a même disputé son centième match de Premier League. Il ne restera pas dans les annales.