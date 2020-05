PREMIER LEAGUE - Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a annoncé lundi que les sports pro, même à huis clos, restent interdits jusqu'au 1er juin. Le championnat d'Angleterre ne devrait donc pouvoir redémarrer qu'après cette date.

Une étape de plus a été franchie pour une possible reprise de la Premier League. Ce lundi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué que le championnant anglais, ainsi que les autres sports professionnels, pourraient reprendre leurs droits à partir du 1er juin, mais à huis clos. Pour l'instant, la date du 12 juin est évoquée en Angleterre. Lors des prochains jours, les vingt clubs du championnat devront voter et il faudra l'accord de quatorze d'entre eux pour que le "Restart" soit approuvé.

Premier League Coup d’éclat légendaire mais frustrante carrière : Macheda, la météorite d'Old Trafford IL Y A 18 HEURES

Les supporters de retour une fois que le vaccin sera trouvé ?

Cependant, le retour sur les terrains de Premier League sera possible si les conditions sanitaires le permettent d'ici-là. D'ailleurs les autorités britanniques ont pris leurs précautions : les matches se disputeront à huis clos au moins jusqu'à la fin de l'année civile. Selon les informations de Sky Sports, cette mesure pourrait être étendue, jusqu'à temps qu'un vaccin contre le Covid-19 ne soit trouvé. Comme cela a été annoncé la semaine passée aux Pays-Bas.

Play Icon WATCH Coronavirus - La Premier League bientôt de retour ? 00:00:30

Malgré tout, l'idée d'une reprise fait son chemin en Angleterre : les clubs se préparent à retourner à l'entraînement lors des prochains jours. A l'occasion d'une réunion tenue le 1er mai dernier, ils avaient en effet envisagé une reprise "quand le moment serait approprié et lorsque la situation sera sécurisée". Ce lundi, une nouvelle assemblée générale se tiendra entre les clubs de Premier League et permettra d'en savoir davantage sur la suite des événements.

Le vice-président de Brighton préoccupé

Le sujet est cependant sensible, surtout du côté de Brighton. Ce dimanche, un troisième joueur des Seagulls a été diagnostiqué positif au coronavirus. "Il y a beaucoup de préoccupations car toutes les mesures nécessaires avaient été prises en amont, a indiqué dimanche le vice-président de Brighton, Paul Barber. Il est normal que tous les clubs aient ces mêmes préoccupations." Contrairement à la Ligue 1, la Premier League peut malgré tout espérer finir la saison 2019-2020.

Premier League Quand Mourinho devait signer à Liverpool 08/05/2020 À 21:15