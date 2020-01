Jurgen Klopp ne digère toujours pas l'enchaînement des matches en Angleterre. Et le technicien des Reds l'a fait savoir ce vendredi en conférence de presse. "Les matches du Boxing Day ? Il y a probablement quelques individus qui les ont tous regardés en direct, mais je ne crois pas que ça soit bon pour leur vie relationnelle, a-t-il d'abord ironisé. En tout cas, cela n'est déjà pas bon pour la mienne et je regarde pourtant beaucoup de football."

"Ces personnes se disent sans doute qu'ils veulent en avoir pour leur argent, a poursuivi l'entraîneur des champions d'Europe en titre. Je ne vois pas les choses comme ça. Comme tout dans la vie, la qualité doit primer sur la quantité". En tête de la Premier League, et tout juste revenue de la Coupe du monde des clubs, son équipe a maintenu sa cadence infernale en battant Sheffield United (2-0) mercredi. Mais la blessure de Keita est venue s'ajouter à celles de Matip, Oxlade-Chamberlain et Fabinho, déjà à l'infirmerie.

Vidéo - Klopp : "Pas de fête, les joueurs sont tous heureux quand ils sont au lit" 00:50

D'autres équipes payent un tribut encore plus lourd, comme Tottenham, qui a perdu également le Jour de l'An son buteur emblématique Harry Kane, blessé à une cuisse à Southampton et dont l'absence risque d'être longue. "J'ai déjà dit ce que j'avais à dire à l'UEFA personnellement, j'ai lancé des messages à la FIFA, où je ne connais personne, dans des interviews, et je ne pense pas que la Premier League, la FA (fédération anglaise) ou la Ligue (anglaise) puissent mettre en doute ce que je pense", a déclaré à la presse l'entraîneur des Reds, réputé pour sa franchise.

Klopp appelle à une table ronde

"Je ne fais pas ça pour moi, mais parce que j'estime que quelqu'un doit s'exprimer pour défendre les joueurs", a ajouté Klopp. L'Allemand appelle de ses voeux une table ronde réunissant toutes les parties. "La solution est de réunir toutes ces personnes et d'essayer que pour une fois, elles pensent aux joueurs, et si vous voulez que j'y sois, vous pouvez compter sur moi, a-t-il lancé. Aujourd'hui, les gens qui participent aux négociations sont des personnes qui ne sont pas du monde du football". Comme à son habitude, l'Allemand n'y est pas allé par quatre chemins.