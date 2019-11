Avec José Mourinho, les histoires finissent rarement bien. Mais elles débutent, plus que régulièrement, sur une note heureuse. Samedi, le Portugais s’est régalé au Stade Olympique de Londres où ses Spurs ont battu West Ham. Tottenham s'est imposé 3-2 et a mis fin à une série de cinq matches sans victoire en Premier League. Cerise sur le gâteau, les Spurs ont grimpé au classement (9e place provisoire) et José a aimé, évidemment.

Nommé mercredi matin, alors que Mauricio Pochettino avait à peine bouclé ses valises, le Portugais n'a pas perdu de temps pour remettre le vice-champion d'Europe sur la bonne voie. Celle du succès, à l'extérieur de surcroit. Ce qui n'était plus arrivé à Tottenham depuis le 20 janvier en Premier League. C’était à Londres, déjà, mais dans un autre coin de la capitale, du côté de Fulham (1-2). Ça avait manqué aux Spurs. Comme le banc avait terriblement manqué au Special One. Coup double.

" Mais qu'est-ce que je fais ici ? "

"C'était très très important. Onze mois sans musique dans le vestiaire à l'extérieur, sans un sourire et sans joie. Et ils l'ont fait", a savouré Mourinho. L'ancien entraîneur de Manchester United n'a pas non plus boudé son retour en grâce, près d’un an après avoir été renvoyé de Carrington. "C'est mon habitat naturel, celui auquel j'appartiens. J'aime ça, simplement. Quand les choses vont dans votre sens, la victoire est la meilleure sensation. (…) Le plus étrange, lorsque j'allais aux matches (en tant que consultant) et que j'étais dans la cabine ou dans le studio, c'est que je me demandais 'mais qu'est-ce que je fais ici ?'"

Evidemment, tout n'a pas été parfait pour Tottenham. Le contraire eut été étonnant. Après avoir mené 3-0, les Spurs ont vu West Ham revenir sur leurs talons, à 3-2. Pas de quoi contrarier "the happy one" du jour : "Mes joueurs ont payé le prix d'une semaine très difficile. Ils reviennent de sélection, certains ont voyagé, il y a eu le changement d'entraîneur. Un nouveau gars est arrivé, avec de nouveaux entraînements, des idées nouvelles... Je ne pense pas que ce soit facile pour un joueur de football", a-t-il confié. Ajoutant, quand même, que son équipe avait longtemps été "plus proche du 4-0 que du 3-1". Mais c’est une péripétie : plus que la forme, Mourinho a surtout eu envie de s’attacher au fond. "Le plus important était de gagner, peu importe comment. Les gars sont heureux et c'est vraiment ce que je voulais".