On se dirige tout droit vers un (nouveau) bras de fer entre Paul Pogba et Manchester United. Alors que le mercato hivernal s'apprête à ouvrir ses portes, l'international français serait dans la même position que l'été dernier : il souhaite quitter les Red Devils. Selon The Mirror, l'international français est d'ailleurs "déterminé" pour obtenir gain de cause et ainsi rejoindre le Real Madrid.

Absent depuis deux mois et demi, il est donc difficile de savoir si l'on reverra le champion du monde porter à nouveau le maillot de United. Prévu pour cette fin d'année, son retour a été repoussé après un séjour en France le week-end dernier, où il a assisté au mariage de son frère. Tombé malade, Pogba n'avait pas pu reprendre l'entraînement collectif comme initialement prévu. Un épisode qui a fait beaucoup parler outre-Manche.

Manchester United le retient

D'après le quotidien britannique, ses dirigeants sont convaincus qu'il a disputé son dernier match face à Arsenal le 30 septembre dernier. L'ensemble de ses coéquipiers aussi. Toutefois, le board de Manchester United ne compte pas lui ouvrir grand les portes en janvier. En effet, le Daily Mail, de son côté, donne une autre version et assure que la volonté du club britannique est celle de conserver le Français. Une position ferme et non négociable.

Vidéo - Zidane rêve plus que jamais de Pogba, le Real beaucoup moins : à quoi faut-il s’attendre cet hiver ? 04:13

Sauf changement de cap de son club, Pogba va donc probablement devoir prendre son mal en patience jusqu'à l'été prochain, où il sera à un an pile de la fin de son contrat. Un élément capital qui pourrait alors contraindre les Red Devils à s'en séparer. Dans le cas contraire, ils prendraient le risque de le perdre gratuitement six mois plus tard. Un scénario catastrophe pour un joueur qui a coûté 105 millions d'euros (hors bonus) à l'été 2016.