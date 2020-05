Le maire de Londres opposé à une reprise des championnats anglais

PREMIER LEAGUE - Du sport à Londres ? Ce n’est pas pour tout de suite. Sadiq Khan, le maire de Londres, ne serait pas favorable à une reprise prématurée des championnats dans sa ville.

Si les mesures de confinement ont été assouplies par le gouvernement britannique ces dernières heures, l’heure n’est pourtant toujours pas à une reprise des championnats. Alors que la Premier League a maintes fois répété son souhait d’aller au bout de la saison 2019-2020 en lançant notamment le "Restart Project", le championnat britannique s’est trouvé un nouvel opposant de choix en la personne de Sadiq Khan, le maire de Londres.

Selon les informations du Evening Standard, Sadiq Khan s’est montré plutôt hostile quant à une reprise prochaine des championnats à Londres, une des villes les plus touchées par la pandémie de coronavirus. "Sadiq souhaite vivement que la Premier League et le sport professionnel en général reprennent. Cependant, alors que le pays est toujours aux prises avec cette crise et que des centaines de personnes meurent chaque jour, il estime qu'il est trop tôt pour discuter de la reprise de la Premier League et du sport de haut niveau dans la capitale", rapporte un porte-parole de la mairie au quotidien britannique.

Ce dernier a également ajouté que le maire londonien attendait davantage de garanties sanitaires pour ne pas surcharger le NHS et les services d’urgence. Londres est susceptible d'accueillir 22 des 92 rencontres restantes à disputer. Afin d’assurer la reprise du championnat dans les meilleures conditions, Richard Masters, le directeur général de la Premier League, a évoqué la possibilité de jouer sur terrain neutre. Une proposition qui n’a pas reçu le succès escompté au sein des clubs, toujours très incertains à l’idée de reprendre la saison. Les clubs londoniens se sont montrés très sceptiques à l’idée de ne pas disputer les rencontres à domicile.

Le maire de Londres a également exprimé ses inquiétudes sur une reprise notamment par rapport à la sécurité des joueurs et des athlètes, et pas uniquement dans le football. Des propos confirmés par le porte-parole de la mairie. "Sadiq est également préoccupé par la santé des athlètes qui participent à tous les sports professionnels, pas seulement au football. Il y a de grosses questions à se poser sur la façon dont les joueurs pourraient s'entraîner en toute sécurité, comment ils se rendraient aux matches et comment ils pourraient jouer des matches sans risque de propager l'infection."

La Premier League a beau vouloir reprendre son championnat en juin, il y a encore beaucoup de chemin et de questions à résoudre avant de revoir Agüero, Mané, Aubameyang et consorts sur les prés britanniques.

