Bonne nouvelle pour tous les amateurs de football, et surtout ceux de Premier League : le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais Jimmy Greaves, 80 ans, a quitté l'hôpital où il avait été transféré la semaine dernière. "Nous sommes ravis de vous annoncer que Jimmy est désormais de retour à la maison où il récupère en compagnie de son épouse Irene," explique un communiqué posté sur la page Facebook de l'ancien buteur anglais.

La cause de l'hospitalisation n'est pas précisée mais Totenham avait confirmé la semaine dernière qu'il ne s'agissait ni d'un nouvel AVC ni du coronavirus. Diminué depuis 2015 par un AVC, Jimmy Greaves a inscrit 357 buts entre 1957 et 1972 en première division anglaise - un record - et reste également le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham avec 266 réalisations toutes compétitions confondues.

International anglais, il a fait partie de l'équipe championne du monde en 1966 où il a été titulaire en phase de groupe avant de perdre sa place sur blessure. Longtemps meilleur buteur historique des cinq grands championnats européens, Greaves n'a été dépassé que récemment par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.