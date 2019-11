Leicester reste sur son nuage. Ce samedi, au King Power Stadium, les Foxes ont logiquement fait tomber un nouveau cador anglais. Contre Arsenal (2-0), les joueurs de Brendan Rodgers ont mis du temps mais ont fini par trouver la faille sur deux superbes séquences collectives. A la conclusion, Jamie Vardy (68e) et James Maddison (75e) ont donné la victoire à leur équipe, la quatrième de suite en championnat. Leicester s'affirme de plus en plus comme la sensation de ce début de saison en Premier League.

Proche du fiasco, l'affiche du jour en Angleterre, disputée sous une pluie battante, a mis du temps à démarrer avec peu de bonnes opportunités de part et d'autre durant toute la première période. Au retour des vestiaires, Wilfred Ndidi a fait passer un premier frisson dans ce match en trouvant la barre transversale (48e). Derrière, en contre, Pierre-Emerick Aubameyang a cru quelques instants décanter la situation, mais le but du Gabonais était logiquement refusé pour un hors-jeu (55e). Suite à cela, le rythme de la rencontre est à nouveau considérablement retombé avant deux éclairs des Foxes.

Leicester, nouveau dauphin de Liverpool ?

Sur une première belle séquence collective initiée par Ricardo Pereira, Vardy a fini par enfin lancer les hostilités (68e). Buteur, l'attaquant anglais s'est ensuite transformé en passeur quelques minutes plus tard sur le but de Maddison (75e), avec une nouvelle fois le latéral droit portugais au départ. En face, Arsenal n'a pas trouvé les ressources pour réagir dans les dernières minutes après les deux accélérations des Foxes. Impuissants, les Gunners n'ont d'ailleurs cadré qu'une fois ce samedi sur huit tentatives.

Après Tottenham (2-1) fin octobre, c'est donc un nouveau gros en manque de confiance que Leicester a fait chuter dans son antre. Avec ce quatrième succès de suite en Premier League, les coéquipiers de Youri Tielemans prennent provisoirement la place de dauphin de Liverpool, avant le choc entre les Reds et Manchester City ce dimanche, et continuent de surprendre. De son côté, Arsenal ne cesse de décevoir, eux qui courent après la victoire en championnat depuis début octobre. Actuellement au 6e rang, Unai Emery et les Gunners vont devoir rapidement se reprendre après la trêve internationale.