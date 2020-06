PREMIER LEAGUE - Après avoir officiellement remporté le titre de champion d'Angleterre, jeudi soir, à la suite de la défaite de Manchester City à Chelsea (2-1), Jürgen Klopp ne veut pas que son équipe s'arrête en si bon chemin. Le technicien allemand souhaite que Liverpool vise et dépasse les 100 points sur une saison de Premier League.

Jürgen Klopp, tout juste auréolé d'un titre de champion d'Angleterre, le premier depuis 30 ans pour les Reds, a promis que son équipe finirait la saison avec la même détermination. "La régularité que les garçons ont montré est tellement exceptionnelle, nous ne nous arrêterons pas là", a promis le tacticien allemand lors d'une visioconférence au lendemain du sacre. "Nous devons vraiment rester concentrés et nous le resterons. Quand je dis que nous ne nous arrêterons pas, ça ne veut pas dire qu'on va tout gagner, mais que nous voulons encore nous améliorer", a-t-il précisé.

Grâce à la défaite jeudi de Manchester City, son dauphin, à Chelsea (2-1), Liverpool est devenu le champion le plus précoce de l'histoire du football anglais avec 23 points d'avance à 7 journées de la fin. Les Reds, qui ont déjà battu plusieurs records pendant la saison, en ont encore quelques uns dans le viseur, comme celui du plus grand nombre de points marqués sur une saison, soit 100 par City en 2017/2018.

Avec seulement 2 défaites sur les 70 dernières journées de championnat et déjà 97 points inscrits la saison passée, alors que City en avait empochés 98, le record semble dans leurs cordes. "Cette régularité vient d'un mélange de détermination, d'adhésion aux idées, de caractère, d'attitude et de personnalité qui imprègnent ce groupe spécial. Ils sont toujours humbles. Et tant qu'on restera humbles, nous aurons de bonnes chances d'avoir d'autres succès à l'avenir", a-t-il conclu.

