Liverpool privé de titre ? En Angleterre, l'idée d'une saison annulée fait son chemin

Et si Liverpool était encore un club maudit ? Six ans après avoir manqué le titre de champion d'Angleterre d'un cheveu à la suite d'une glissade de Steven Gerrard, les Reds pourraient une nouvelle fois voir la couronne nationale leur filer entre les doigts. Pas à cause de Chelsea cette fois-ci. Cette année, c'est le coronavirus qui pourrait priver les hommes de Jürgen Klopp d'un triomphe qu'ils méritent amplement : les Reds ont 25 points d'avance sur Manchester City, à neuf journées de la fin.

Selon le média The Athletic, alors que la crise sanitaire touche également la Grande-Bretagne de plein fouet, l'idée d'une annulation de la saison en cours fait son chemin parmi plusieurs clubs de Premier League. Surtout au lendemain de la décision prise par la FA (fédération anglaise de football) qui a acté la fin de ses championnats amateurs, à partir de la septième division. Pour l'instant, la PL n'en est pas encore là car la Ligue anglaise a décidé que la limite de fin de championnat fixée au 1er juin était étendue indéfiniment.

Vidéo - Réseaux sociaux : face au coronavirus, le monde sportif récolte des fonds 01:38

Pour que la saison soit annulée, il faudrait que quatorze clubs, sur les vingt qui composent la Premier League, approuvent cette décision. "Il faut démarrer une nouvelle saison et il y aura peu de perdants. Après, il y a Liverpool, je sais. Mais dans le schéma actuel, cela n'a vraiment pas d'importance", a confié un proche du dossier à The Athletic. Les dirigeants de la Premier League doivent en tout cas se réunir vendredi prochain pour notamment évoquer cette hypothèse. Et dire qu'une victoire sur le terrain d'Everton, le 16 mars, aurait pu offrir le sacre aux Reds... Trente ans après.