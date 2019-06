C'est acté depuis plusieurs semaines déjà : ce mercato estival 2019 sera complètement fou. Mais entre le cas Neymar, le probable départ de Paul Pogba ou encore l'appétit d'ogre du Real Madrid, il faut dire qu'on ne pensait pas instinctivement au cas Harry Maguire. Pourtant, si on en croit le Mirror, l'international anglais de Leicester va devenir cette semaine le nouveau défenseur le plus cher du monde.

Le quotidien britannique explique en effet que Manchester City, à la lutte avec son rival United dans ce dossier, a proposé 90 millions d'euros aux Foxes pour leur tour de contrôle. Soit six millions de plus que le chèque signé par Liverpool pour attirer Virgil van Dijk en provenance de Southampton en janvier 2018. Forcément, le salaire proposé est lui aussi XXL : Maguire pourrait toucher plus de 310 000 euros par semaine chez les Citizens.

De quoi écarter la concurrence des Red Devils et convaincre le joueur de 26 ans, qui aurait confié à certains amis que l'offre était "trop bonne pour être refusée". Neuf mois après avoir signé un nouveau contrat de cinq saisons avec Leicester, le natif de Sheffield pourrait donc exaucer le souhait de Pep Guardiola, qui voit en lui le successeur idéal de Vincent Kompany, reparti du côté d'Anderlecht.

Rodri après Maguire ?

Le technicien catalan est d'ailleurs un homme particulièrement gâté, puisqu'il pourrait également enregistrer l'arrivée de Rodri en provenance de l'Atlético Madrid. Le Mirror explique en effet que le club mancunien règlera la clause libératoire du milieu espagnol - fixée à 70 millions d'euros - dès que celle-ci sera active, en juillet.