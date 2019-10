Deux semaines après sa défaite surprise à domicile face à Wolverhampton (0-2), Manchester City a su rectifier le tir, ce samedi à Selhurst Park, face à Crystal Palace. Les Citizens ont obtenu une victoire logique, tout en maitrise, face à une formation très peu entreprenante offensivement (0-2). Grâce à ce succès, les hommes de Pep Guardiola confortent leur deuxième place avec 19 points après 9 journées. Ils reviennent provisoirement à 5 longueurs du leader, Liverpool, qui se déplace sur la pelouse de Manchester United ce dimanche (coup d'envoi à 17h30).

Comme à son habitude, Manchester City a rapidement pris le jeu à son compte, confisquant totalement le ballon à son adversaire, réduit à défendre la majeure partie du temps. Et c'est en toute logique que le champion en titre a fait la différence. Il ne lui a fallu que 1 minute et 33 secondes pour marquer à deux reprises. D'abord grâce à une tête de Gabriel Jesus sur un centre de Bernardo Silva (0-1, 39e). Puis grâce à David Silva, auteur d'une belle volée après une louche de Sterling (0-2, 41e).

Du gâchis en deuxième période

Le break en poche, les Citizens ont poursuivi leurs efforts mais ont manqué de justesse dans la finition. Gabriel Jesus a butté plusieurs fois sur Hennessey, oubliant notamment de servir De Bruyne totalement seul à ses côtés (77e). Le Belge a, lui, trouvé le poteau de la tête (81e). En face, les Eagles n'ont presque rien montré. Ils n'ont été dangereux que dans le dernier quart d'heure. Longtemps sevré de ballon, Ederson a dû détourner une tête de Benteke sur sa barre (77e) et repousser une frappe puissante de Zaha (88e). Deux belles interventions qui ont permis aux Citizens de vivre une fin de match assez sereine pour remettre dans le rétro Leicester (3e) et Chelsea (4e) qui les avaient doublés plus tôt ce samedi.