Pas de détail pour le champion d'Angleterre, Manchester City, qui étrille une équipe de Brighton bien trop faible (4-0). Les Skyblues reprennent provisoirement la tête du championnat en s'imposant à l'Etihad Stadium grâce notamment à un doublé d'Aguero (42e, 55e). Seul point noir, et non des moindres, pour les Citizens : la blessure d'Aymeric Laporte, dont on ne connaît pas encore la nature. Mais le défenseur français, appelé par Didier Deschamps, pourrait manquer les deux prochains matchs de l'équipe de France. Et peut-être beaucoup plus...

Il ne fallait pas être en retard pour assister à l'ouverture du score de Manchester CIty. Le but le plus rapide de la saison est désormais à mettre à l'actif de Kevin De Bruyne. Après seulement deux minutes de jeu, le prodige belge a profité d'une superbe passe de Zinchenko à destination de David Silva dans le dos de la défense. L'Espagnol n'a plus qu'à délivrer un caviar au numéro 10 de City, qui se retrouve absolument seul devant le but de Brighton.

A l'instar de cette première offensive à succès, Man City a parfaitement contrôlé la première mi-temps en ne laissant quasiment aucune cartouche aux Seagulls. Seulement une frappe en 45 minutes pour les hommes de Graham Potter. Une maîtrise totale des Citizens qui se concrétise une nouvelle fois juste avant de rentrer aux vestiaires. Aguero inscrit son premier but de la rencontre (43e) après un enchaînement exceptionnel avec Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne.

Sergio AgueroGetty Images

L'inquiètude Laporte

Au retour des vestiaires, la réaction de Brighton n'est jamais venue et les Seagulls ont continué à subir la loi des champions en titre. Aguero a encore une fois combiné avec Zinchenko et David Silva pour s'offrir un doublé grâce à une superbe frappe enroulée du pied droit dans la lucarne gauche de Matt Ryan (55e).

Pour parfaire son match, le buteur argentin s'est enfin mué en passeur décisif pour Bernardo Silva (79e). Après seulement 17 secondes passées sur la pelouse, le Portugais a inscrit le quatrième but de la rencontre.

Aymeric Laporte Eurosport

Seule ombre au tableau des Skyblues, la blessure d'Aymeric Laporte sur une intervention un peu musclée (36e). Sorti sur civière, le défenseur français pourrait bien manquer les deux prochains rendez-vous de l'équipe de France face à l'Albanie (7 septembre) et Andorre (10 septembre) dans le cadre des Eliminatoires de l'Euro 2020. Voire plus. Beaucoup plus. L'inquétude est en tout cas de mise.

Les Citizens prennent donc provisoirement la tête de la Premier League tandis que Chelsea a été tenu en échec par Sheffield (2-2) à Stamford Bridge. De son côté, Brighton concède une deuxième défaite de suite et plonge à la 16e place du classement. Pour leur prochain match, les hommes de Pep Guardiola se déplaceront sur la pelouse de Norwich (14 septembre).