Old Trafford a cru assister au fantôme du Fergie Time, l'époque où les hommes de Sir Alex Ferguson marquaient en fin de match pour s'adjuger la victoire. Daniel James a égalisé à la 89e minute d'une frappe enroulée en lucarne, promettant un temps additionnel d'enfer à Crystal Palace. Les Eagles, inexistants après 30 minutes de jeu, avaient ouvert le score par Jordan Ayew (32e). Excepté un temps fort en fin de première période, Palace a subi le rythme des Red Devils tout au long du match. Bien que tardif, le but de James découlait d'une certaine logique. Mais les hommes de Roy Hogdson, plutôt que de s'effondrer, ont trouvé un second souffle dans le temps additionnel.

Après une bonne percée de Wilfried Zaha, intenable en seconde période, van Aanholt a trouvé le chemin des filets dans un angle fermé d'une frappe puissante (90e+3). Un but sorti quelque peu de nulle part, comme l'ouverture du score de Jordan Ayew (32e) : dégagement de Guaita, déviation de Schlupp et face-à-face gagné par Ayew devant De Gea.

Renversé à domicile, Manchester United regrettera, comme à Wolverhampton lundi (1-1), un penalty manqué. Si Paul Pogba, auteur d'une prestation quelconque, n'a pas repris sa chance, c'est parce que Marcus Rashford, buteur dans l'exercice contre Chelsea (4-0), l'a fait. L'Anglais a expédié une lourde frappe sur le poteau gauche (70e). Comme un symbole d'une maladresse profonde côté mancunien : les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont cadré que trois de leurs 22 tirs. Crystal Palace en a cadré autant avec seulement 5 tentatives. Suffisant pour empocher sa première victoire de la saison et infliger une première défaite à Man Utd, désormais sous pression avant un déplacement à Southampton samedi (13h30).