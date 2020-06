PREMIER LEAGUE - Vendredi soir, Manchester United a fait match nul (1-1) sur la pelouse de Tottenham. Sur l'ouverture du score des Spurs, David De Gea n'est pas exempt de tout reproche. Le portier des Red Devils s'est attiré les foudres de Roy Keane. Il n'a pas été le seul…

Une récupération à 45 mètres des buts mancuniens, une accélération, une frappe. Voici comment Steven Bergwijn a ouvert le score pour Tottenham face à Manchester United, vendredi soir. Ce que cette description ne dit pas, c'est que sa récupération doit beaucoup à Luke Shaw, qu'Harry Maguire a été bien tendre devant le joueur des Spurs et que la frappe n'était pas si précise que ça. Une action sur laquelle Roy Keane, légende des Red Devils, est revenu sur Sky Sports. Il en a profité pour tacler les trois protagonistes.

"Je suis choqué par ce but. J'ai regardé beaucoup de football durant toutes ces années, mais donner ce genre de choses... j'enrage", a commencé par assurer l'Irlandais. David De Gea a été pointé du doigt après n'avoir pu que dévier dans son but la frappe de Bergwijn. "Je n'en peux plus de ce gardien, a tranché l'ancien capitaine des Red Devils. C'est un gardien établi, un international. Je suis sidéré." Pour Keane, De Gea est tout simplement le gardien "le plus surcoté".

Deuxième cible : Luke Shaw. "Je ne comprends pas que Shaw remette le ballon de la tête comme ça en l'air". Il est vrai que la remise du latéral de MU est assez incompréhensible. C'est elle qui précipite la perte de balle des Mancuniens. La dernière salve a été pour Harry Maguire. "Je suis stupéfait par Maguire, stupéfait de voir un joueur international se faire avoir de la sorte", regrette Keane."Maguire et De Gea, je ne les laisserais même pas remonter dans le bus, je les laisserais rentrer en taxi à Manchester", a-t-il conclu.

