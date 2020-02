Odion Ighalo va devoir s'armer de patience. Arrivé à Manchester United en fin de mercato, l'attaquant nigérian a, pour l'instant, été mis à l'écart du groupe mancunien, selon The Times. La raison ? Le club craindrait un risque de coronavirus, le joueur ayant été prêté par le club chinois du Shanghai Shenhua en toute fin de mercato hivernal.

Ighalo disponible pour Chelsea

Le joueur de 30 ans se serait donc entraîné à part, loin du centre d'entraînement du club. Il n'a pas, non plus, pris part au stage effectué par les Red Devils en Espagne. Le tout pour éviter une éventuelle contamination et tenir compte de la période d'incubation - autrement dit la période entre le moment de l'infection et l'apparition des premiers symptômes - estimée à 14 jours. Ighalo pourrait néanmoins être retenu pour le déplacement à Londres, pour affronter Chelsea le lundi 17 février.