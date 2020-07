PREMIER LEAGUE – Buteur le week-end dernier, Alexandre Lacazette est à la croisée des chemins à Arsenal. Trois ans après son arrivée et à deux années de la fin de son contrat, le Français suscite beaucoup de questions chez les Gunners. Dans le même temps, l’Atlético Madrid et la Juventus s’activent sur son cas selon L’Equipe.

Ce n’est pas celui qui fait le plus parler de lui du côté d’Arsenal. Entre le cas Matteo Guendouzi, les géants européens qui se pressent autour de Pierre-Emerick Aubameyang ou la prolongation controversée de David Luiz, les Gunners ont connu des semaines agitées récemment. Dans l’ombre, comme depuis son arrivée à l’été 2017, Alexandre Lacazette continue sa besogne. Mais reste surtout dans le viseur de nombreux clubs.

Buteur le week-end dernier face à Wolverhampton, l’ancien Lyonnais a fêté dignement ses trois ans du côté de l’Etihad Stadium. Sera-t-il là pour une bougie de plus ? Rien n’est moins sûr. Selon L’Equipe ce mardi, trois gros clubs se sont penchés sur sa situation : l’Inter Milan, en cas de départ de Lautaro Martinez vers le Barça, la Juventus Turin et l’Atlético Madrid, déjà proche de l’enrôler en 2017. Mais les deux derniers ont déjà entamé des démarches auprès du numéro 9 des Gunners, notamment dans le cadre d’un échange de joueurs avec Arsenal.

Des noms qui sortent au meilleur moment pour l’international français puisque les Gunners tardent encore à se réunir avec ses représentants pour évoquer une possible prolongation de contrat alors que celui de Lacazette prend fin en 2022. "Nous devons discuter avec lui de la prochaine étape et avoir son idée, son ressenti, expliquait Arteta après la victoire face aux Wolves. Comme je l'ai dit, je suis vraiment content de lui. C'est un joueur que j'ai toujours aimé, même quand je n'étais pas là, à cause de ce qu'il apporte à l'équipe - ses qualités, ses capacités, son rythme de travail. Alors nous allons voir. Mais maintenant nous sommes dans un moment crucial, nous n'avons pas le temps de parler de beaucoup de situations contractuelles. Nous avons encore du temps et nous le ferons au bon moment". Peut-être est-il arrivé sous peine de voir filer l’ancien Lyonnais vers d’autres cieux.

