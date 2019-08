Romelu Lukaku s'imaginait déjà à la Juve ? C'est raté. Alors que l'attaquant belge n'attendait plus que le feu vert pour s'envoler direction Turin, le deal a subitement capoté. La raison est simple : Paulo Dybala, qui devait effectuer le chemin inverse, n'a pas trouvé d'accord avec Manchester United. Résultat, Lukaku, qui souhaite quitter les Red Devils, doit de nouveau patienter. Et en attendant un éventuel transfert, le Belge a décidé de s'entraîner... avec Anderlecht.

Une question de sponsoring

Ainsi, dans la journée de lundi, une photo du joueur portant le maillot de son ancien club a été publiée par la presse locale. Ce mardi, rebelotte. Et forcément, Manchester United n'apprécie que très peu la chose. Selon plusieurs médias britanniques, les Red Devils, irrités par cette situation, n'ont pas autorisé leur attaquant à s'entraîner avec le club belge. Et encore moins à en porter le maillot, notamment pour une question de sponsoring et d'assurance.

Désireux d'aller voir ailleurs, Lukaku, sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2022, semble donc bien décidé à continuer son bras de fer. Il lui reste certainement deux jours, soit jusqu'à la fin du mercato estival outre-Manche, pour le remporter. S'il lui sera encore possible de quitter la Premier League, il semble bien improbable de voir les Red Devils céder leur joueur sans avoir trouvé son remplaçant. Dans le cas contraire, il faudra recoller les morceaux. Et autant dire que cela ne s'annonce pas simple.