Il avait terminé la dernière saison de Premier League en cumulant cinq buts et trois passes décisives sur les six derniers matchs de championnat. Et visiblement, Mohamed Salah a toujours aussi faim. Auteur d'un doublé et d'une grande performance face à Arsenal (3-1), samedi, l'Egyptien réalise un début de saison canon sur le plan statistique. Le gaucher totalise tout simplement trois buts en trois matchs depuis la reprise, avec une passe décisive en bonus.

De quoi attendre de lui une saison aussi exceptionnelle que 2017-2018, qui l'avait vu terminer avec 32 réalisations et 11 offrandes en 36 matchs ? Il faudra patienter encore quelques semaines avant de se faire un avis plus précis. Mais après un but dès la première journée contre Norwich (4-1), ce doublé et cette influence dans un match de gala contre les Gunners en dit long sur son état de forme. Comme pour faire taire les éventuels doutes ayant accompagné son dernier exercice, clôturé dans des standards se rapprochant davantage du commun des mortels (22 buts, 11 passes en 38 matchs de championnat).

Salah, cauchemar de David Luiz… et d'Arsenal

Au-delà des chiffres, Salah a brillé sur son côté droit, en faisant vivre un sale début de soirée à David Luiz, notamment. Accroché par le Brésilien sur le penalty du 2-0, l'Egyptien l'a ensuite laissé sur place au départ de son rush pour le troisième et dernier but des Reds. L'Egyptien a été un vrai poison pour l'ancien de Chelsea, donc. Mais il a été un cauchemar pour tout le secteur défensif.

C'est bien simple, l'ancien de la Roma a été directement impliqué dans sept buts lors de ses six apparitions contre Arsenal en Premier League (5 buts, 2 passes), en marquant à chaque fois qu'il a accueilli le club londonien à Anfield.

Samedi, le joueur de 27 ans a symbolisé toute la force offensive des siens, bien décidés à jouer une nouvelle fois les premiers rôles avec Manchester City. Pendant ce temps, sa victime du jour, David Luiz, représentait à elle seule un problème qu'elle était censé régler : la perméabilité défensive des hommes d'Unai Emery.