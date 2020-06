"Nous sommes prêts pour un match, mais pas pour un autre trois jours après" : Guardiola s'inquiète

PREMIER LEAGUE - Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, s'est interrogé mardi sur la capacité de ses joueurs à enchaîner les matches, à la veille de la reprise en Premier League. Pour son retour à sa compétition, les Citizen commencent fort avec la réception d'Arsenal.

Guardiola n'est visiblement pas rassuré par le calendrier qui attend ses joueurs. "Nous devons faire tourner et utiliser tous les joueurs. Nous sommes prêts pour un match, mais pas pour enchaîner avec un autre trois jours après et un troisième quatre jours plus tard", a déclaré l'entraîneur du club champion d'Angleterre en titre, lors d'une vidéoconférence de presse mardi.

Ce qui nous inquiète, c'est le manque de préparation

Premier League "S'il vous plaît, restez à l'écart" : La Premier League appelle les fans à rester loin des stades IL Y A 3 HEURES

"Si vous me demandez où en est l'équipe, je vous répondrai que je ne sais pas", a poursuivi Guardiola, pour qui "d'autres clubs et d'autres équipes en sont au même degré d'incertitudes. Ce qui nous inquiète, c'est le manque de préparation, trois semaines, pas comme en Allemagne où ils ont travaillé pendant cinq ou six semaines", a encore déclaré le coach.

Après l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, c'est au tour de l'Angleterre de reprendre le chemin des stades de foot, après 100 jours d'arrêt dû à la pandémie de coronavirus, avec des rencontres disputées à huis clos et des tests médicaux bi-hebdomadaires pour les joueurs. Mercredi marquera le début d'une période intense, pendant laquelle 92 matches de championnat et 7 de coupe seront joués en moins de six semaines.

Premier League Rashford obtient gain de cause : Les repas scolaires des enfants défavorisés restent gratuits IL Y A 5 HEURES