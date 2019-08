La hiérarchie a été respectée et les Cherries en ont fait les frais. Manchester City a signé son deuxième succès de la saison en disposant de Bournemouth au Vitaly Stadium (1-3), ce dimanche. S'ils se font fait peur par moments, les Citizens ont globalement maîtrisé la rencontre. Une fois de plus, les joueurs de Guardiola se sont montrés intraitables devant le but, à l'image de Sergio Agüero, auteur d'un doublé (15e, 64e). Les Skyblues occupent désormais la deuxième place du classement (7 pts), à deux unités de Liverpool (9 pts).

Le film du match

Les Cherries avaient pourtant entamé cette rencontre de la meilleure des manières : en jouant sans complexe. Mais il faut croire que face à Manchester City cela ne suffit pas. Après avoir concédé quelques occasions dangereuses dans les premiers instants de la rencontre (2e, 13e), le collectif des champions en titre s'est mis en route et a commencé à imposer son rythme. Les Citizens ont commencé à trouver des espaces au sein de l'arrière-garde de Bournemouth.

Agüero - Silva, le duo gagnant

À force de faire pression sur le camp adverse, les Citizens ont fini par trouver la faille. À la réception d'une frappe manquée de Kevin De Bruyne, Sergio Agüero a lancé les hostilités (0-1, 15e). Les Skyblues ont alors élevé leur intensité de jeu, pour le plus grand malheur des Cherries. En brisant de nombreuses lignes au milieu de terrain, la touche technique de David Silva a désorganisé le bloc adverse. Le second but est d'ailleurs survenu grâce à une sublime offrande de sa part entre les intervalles, un ballon parfait pour Raheem Sterling (0-2, 43e), juste avant la pause.

Plus d'infos à suivre...