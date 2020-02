C'est un événement : Olivier Giroud va débuter un match avec Chelsea. Le Français sera titulaire à la pointe de l'attaque des Blues pour le derby face à Tottenham à Stamford Bridge, en ouverture de la 27e journée. Cela ne lui était plus arrivé depuis la défaite face à West Ham (0-1) le 30 novembre dernier. Le Français a dû patienter 84 jours avant de retrouver une place dans le onze de départ de Frank Lampard.

L'avant-centre de l'équipe de France a bénéficié de circonstances favorables pour obtenir sa troisième titularisation de la saison en Premier League. Tammy Abraham, habituel numéro un au poste, fait seulement son retour dans le groupe après avoir été blessé à la cheville. Le jeune Anglais, forfait lundi lors de la défaite face à Manchester United (0-2), débutera sur le banc. Titulaire face aux Red Devils, Michy Batshuayi paie une performance insuffisante face aux Mancuniens et ne figure même pas sur la feuille de match. Kurt Zouma est sur le banc, tandis que Ngolo Kanté est forfait sur blessure.

Du côté de Tottenham, Tanguy Ndombele fait son retour dans le onze de départ pour la première fois en championnat depuis le 28 décembre dernier et le nul face à Norwich (2-2). Harry Kane et Heung-Min Son absents sur blessure, Lucas Moura et Steven Bergwijn formeront le duo d'attaque des Spurs. Dele Alli, sorti furieux lors de la défaite face au RB Leipzig mercredi en Ligue des champions, sera remplaçant.