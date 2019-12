Tristes Spurs. Sur la pelouse de la lanterne rouge, Norwich, Tottenham a encore montré un double visage inquiétant. Incapable de prendre l'avantage au tableau d'affichage, face à un adversaire il est vrai séduisant et entreprenant, le club londonien est même bien heureux de repartir du stade des Canaries avec le point du match nul (2-2). Alors que Norwich avait presque tout bien fait, les hommes de José Mourinho se sont arrachés en seconde période. Ils loupent néanmoins l'occasion de prendre provisoirement la quatrième place.

Les Spurs qui s'installent dans le Big Four ? Ce n'est pas encore pour maintenant. Pourtant opposés à une équipe de Norwich qui ne met plus un pied devant l'autre depuis sa victoire de prestige obtenue face à Manchester City, les Londoniens n'ont, comme face à Brighton, joué qu'une seule mi-temps. Et, naturellement, les Canaries en ont profité pour jouer crânement leur chance. L'ouverture du score, signée Mario Vrancic qui a bénéficié d'une largesse dans la défense à trois alignée au coup d'envoi, était logique (1-0, 18e). Le but du break, signé Teemu Pukki, l'était tout autant. Mais il a été refusé pour un hors-jeu très limite après intervention du VAR (35e).

La patte Mourinho se fait attendre

Tottenham s'en sortait bien au regard de sa prestation insipide, sans envie ni agressivité. La soufflante de José Mourinho a dû faire vibrer les murs à la pause, car les Spurs sont revenus avec un peu plus d'intentions. Cela a suffi pour permettre à Christian Eriksen de faire mouche sur un coup franc aux abords de la surface (1-1, 55e). Sauf que, dans la foulée, Serge Aurier a marqué contre son camp en raison d'un contre défavorable, sur un mauvais contrôle de Pukki (61e). Le succès était alors promis aux Canaries face à des Spurs imprécis dans les derniers mètres, multipliant les frappes lointaines facilement captées par Tim Krul. Par chance, Harry Kane, à l'occasion de son 200e match de Premier League, a trouvé le moyen d'enfiler son costume de sauveur. Décalé par Dele Alli sur un contre, il a obtenu un penalty qu'il a lui-même transformé (2-2, 83e). Derrière, il ne s'est plus passé grand-chose.

On peut sans aucun doute affirmer que ce résultat est un petit miracle pour Tottenham, qui n'arrive pas à lancer une série de victoires en Premier League et encaisse de toute façon beaucoup trop de buts pour espérer mieux à l'heure actuelle. La greffe Mourinho tarde encore à se faire totalement sentir et, à trop jouer une mi-temps sur deux, les Spurs prennent de gros risques pour répondre à leurs ambitions élevées.