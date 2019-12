Le match entre Arsenal et Manchester United, ce mercredi à l’Emirates (21h), a bien failli être un choc de milieu de tableau. Mais, mal en point avant le Boxing Day, MU s’est depuis replacé : victorieuse contre Newcastle (4-1) et à Burnley (0-2), l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est cinquième. Les Gunners, de leur côté, stagnent : sans victoire depuis le 9 décembre, ils sont 12es de Premier League. Et il faut remonter bien loin, pour voir les Londoniens aussi bas au classement au Nouvel An…

C’est bien simple : depuis l’introduction de la nouvelle formule du championnat d’Angleterre, lors de la saison 1992-1993, Arsenal n’a fait pire qu’une fois au 1er janvier. C’était lors de la dernière saison de l’Écossais George Graham sur son banc, en 1995. Après 22 journées, et une défaite contre les Queens Park Rangers, les Gunners pointaient à une piteuse 13e place. Ils n’avaient guère fait mieux ensuite, en terminant l’exercice à la 12e place - sans George Graham, parti avant le terme de la saison en raison d’un scandale extrasportif.

Sous Wenger, une régularité exceptionnelle

Il s’agit ainsi du pire classement des Gunners dans l’ère Premier League au Nouvel An, devant les performances moyennes de 1992-1993 sous Graham (9e le 1er janvier, 10e en fin de saison) et 1995-1996 sous Bruce Rioch (7e le 1er janvier, 5e en fin de saison). Car, depuis l’arrivée d’Arsène Wenger, au début de la saison 1996-1997, les Londoniens ont fait preuve d’une régularité presque sans faille, en commençant l’année civile dans le Top 6 pendant 20 ans.

Les pires performances de l’Arsenal de Wenger au Nouvel An ? Trois sixièmes places, en 2005-2006, en 2006-2007, et lors de la dernière saison de l’Alsacien à l’Emirates, en 2017-2018. Le reste du temps, durant le mandat du Français, les Gunners ont fêté la nouvelle année à la 5e place une seule fois, en 1997-1998. Avant d’intégrer le Top 4 sans interruption entre 1999 et 2005, puis entre 2008 et 2017. Unai Emery, lors de son seul Nouvel An fêté sur le banc londonien l’année passée, avait lui mené son équipe à la 5e place.

Manchester United fait encore mieux

Si la performance est exceptionnelle de régularité, elle n’est pas inédite. Car une équipe fait encore mieux : Manchester United. Les Red Devils ont ainsi fêté le Nouvel An dans le Top 6 chaque année depuis… 30 ans. Il faut remonter au tout début de l’ère Sir Alex Ferguson pour les voir en dehors.

En 1986-1987, lors de la première saison de l’Écossais, MU occupait ainsi la 18e place (sur 22 équipes) le 1er janvier. Puis la 17e (sur 20) le 1er janvier 1990. MU a sauvé les meubles cette année au Nouvel An, et peut aborder 2020 relativement sereinement. Du côté d’Arsenal, on a plutôt les yeux rivés sur 2021...