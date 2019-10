Arsenal et Manchester United ont vendangé ce dimanche. Mais sans les mêmes conséquences. Elles sont plus graves pour les Gunners, rejoints par Crystal Palace (2-2) à l'Emirates alors que la formation d'Unai Emery avait un break d'avance après moins de dix minutes de jeu. Pendant ce temps, les Red Devils se sont offerts le luxe de manquer deux penalties à Norwich. Sans que cela n'empêche les Mancuniens de signer un succès net et bienvenu sur le terrain des Canaries (1-3) après quatre matches sans victoire en championnat.

Si l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a mis fin à une série négative, Arsenal en a débuté une après la défaite concédée sur la pelouse de Sheffield United (1-0). Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette et Mattéo Gunedouzi, titulaires, ne pouvaient pourtant pas mieux démarrer avec les buts de Sokratis Papastathopoulos (7e) et David Luiz (9e). Mais ils n'ont pas su enfoncer le clou. Et Crystal Palace en a profité pour revenir grâce à Luka Milivojevic (32e s.p.) et Jordan Ayew (52e). Après avoir été sur le podium, Arsenal est désormais cinquième à quatre longueurs de Chelsea, 4e.

Manchester United en a profité pour revenir à trois longueurs des Gunners. Les Red Devils, désormais septièmes au classement, auraient même pu signer une victoire encore plus large si Marcus Rashford (29e) et Anthony Martial (44e) n'avaient pas chacun manqué un penalty. Mais les deux attaquants mancuniens se sont parfaitement rattrapés en inscrivant un but chacun pour assurer le succès de MU, initié par une réalisation de Scott McTominay (21e), auteur du 2000e but de son club en Premier League. La réduction de l'écart par Onel Hernandez (88e) restera une maigre consolation pour les Canaries.