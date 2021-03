Comment Arsenal s’y est-il pris pour ne pas gagner ce match, samedi ? Rapidement devant grâce à un but de Pierre-Eymerick Aubameyang (6e), les Gunners ont offert l’égalisation à Burney après une énorme erreur de Granit Xhaka (39e). Longtemps moribonds en seconde période, les Londoniens auraient toutefois dû l’emporter en fin de rencontre. Privés d’un penalty, les hommes de Mikel Arteta ont également touché deux fois les montants dans les dernières minutes. Cette contre-performance plombe probablement les minces espoirs d’Arsenal en championnat.

Dixièmes au coup d’envoi de ce match d’ouverture de cette 27ème journée de Premier League, les Gunners avaient besoin d’un sans-faute dans le dernier tiers du championnat pour espérer recoller aux places européennes. Sauf miracle, cet espoir est désormais déchu. Bien décalé par Willian, Pierre-Eymerick Aubameyang avait pourtant mis son équipe sur la voie en signant son sixième but en neuf matchs de PL en 2021, contre trois en quatorze rencontres durant la première partie de la saison.

Premier League Le chant du cygne : Varane pourrait quitter le Real, Manchester United souhaiterait le récupérer 03/03/2021 À 08:57

Mais, comme souvent, Arsenal s’est sabordé sur une erreur individuelle. Souhaitant absolument repartir de derrière au sol, Bernd Leno a confié le ballon en pleine surface à Granit Xhaka. Mauvaise idée. Dos au jeu, le capitaine de la sélection suisse a paniqué. Cherchant à alerter David Luiz, le milieu de terrain a envoyé à mi-hauteur directement le ballon sur le ventre de Chris Wood, tout heureux d’égaliser de la sorte en une touche de balle !

Ce but a très longtemps plombé les Gunners. Pendant une demi-heure, la seconde période a été lénifiante. Avant des événements à la pelle : penalty flagrant refusé pour Arsenal après une main d’Erik Pieters (75e), loupé invraisemblable de Nicolas Pépé (82e), penalty et expulsion d’Erik Pieters annulés par la VAR (84e) et, à l’ultime seconde, missile de Dani Ceballos sur le poteau ! Le tout sans oublier deux parades magnifiques de Bernd Leno aux 78ème et 79ème minutes face à Erik Pieters puis Chris Wood !

Un scénario complètement dingue pour un résultat qui plombe quasi-définitivement les espoirs d’Arsenal. Pour espérer voir l’Europe la saison prochaine, le club londonien va devoir tout miser sur la Ligue Europa. Jeudi, les Gunners se déplaceront sur la pelouse de l’Olympiakos en huitième de finale aller.

Premier League Everton domine Southampton et reste bien placé dans la course à l'Europe 01/03/2021 À 21:54