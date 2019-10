En dépensant cet été près de 90 millions pour arracher Harry Maguire à Leicester, Manchester United s'attendait sûrement à un retour sur investissement immédiat. Pourtant, après huit journées de Premier League, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Certes, les Red Devils sont actuellement la quatrième meilleure défense du Royaume, ex-aequo avec Crystal Palace. Mais paradoxalement, avant la réception de Liverpool ce dimanche (17h30), leur arrière-garde ne rassure pas. Et le premier bilan du défenseur le plus cher de l'histoire reste contrasté.

Tout avait pourtant bien commencé pour Maguire et United. L'idylle avait démarré sous les meilleurs auspices, après une victoire nette sur Chelsea (4-0) où l'Anglais avait décroché le titre honorifique d'homme du match pour sa première apparition avec MU. Le colosse (1,94m) n'avait pas concédé une seule faute, avait gagné deux tiers de ses duels aériens, et cumulait le plus grand nombre d'interceptions de la partie dans un match que Sky Sports qualifiait de "début parfait".

Maguire rises to win the ball from Christian PulisicGetty Images

Pas catastrophique, mais…

La suite, elle, a été plus compliquée. Sans être catastrophique, l'ancien joueur des Foxes a peiné à stabiliser une défense mancunienne souvent aux abois. S'il n'a pas commis d'erreur remarquable, hormis son mauvais placement sur l'égalisation d'Arsenal à Old Trafford fin septembre (1-1), Maguire a peiné lors des défaites contre Crystal Palace (1-2), West Ham (0-2) ou Newcastle (0-1).

Il ne s'est pas non plus rassuré en équipe nationale, étant titulaire lors de la défaite des Three Lions en République Tchèque (2-1), la première depuis dix ans en qualifications pour les Anglais. "On joue le même football en club qu'en équipe nationale, disait d'ailleurs le défenseur à l'issue de la défaite anglaise, dans une formulation qui visait autant ses coéquipiers que lui-même. Il n'y a pas d'excuse. Nous devons être meilleurs."

" Jugez dans cinq ou six ans "

Conscient des attentes, Maguire a malgré tout demandé du temps, alors que son équipe n'en a plus vraiment à perdre en ce début de saison (Manchester United est 12e, à deux points de la zone de relégation). "Le long terme est la chose la plus importante, a-t-il dit au magazine du club Inside United. Jugez plus tard, dans cinq ou six ans, si j'ai rencontré ou non le succès dans ce club. Je suis persuadé, et j'ai vraiment confiance en le fait que, dans cinq ou six ans, j'aurai rencontré le succès et que nous aurons vécu beaucoup, beaucoup de bons moments ici."

L'ancien défenseur de Hull City a également invoqué l'esprit d'équipe : "On doit continuer à s'améliorer en tant qu'équipe, et pas juste moi individuellement. J'ai l'impression que, si nous progressons collectivement, je progresserai aussi." Comme un message à peine caché au reste de son équipe, de ses latéraux irréguliers à ses milieux de terrain parfois absents en phase défensive. Ce, même si tout n'est pas à jeter : après tout, MU n'a encaissé que sept buts depuis le début du Championnat, soit deux de plus que Liverpool (meilleure défense du Championnat), un de moins que Manchester City, ou trois de moins qu'Arsenal.

Harry Maguire - Manchester UnitedGetty Images

Pour autant, statut de défenseur le plus cher de l'histoire oblige, Harry Maguire n'aura pas de temps. Les consultants anglais, comme Paul Ince, ancienne gloire des Red Devils, le pressent déjà de devenir le "leader" qu'il manque à United en défense. Et Liverpool, mené par son trio diabolique Salah - Mané - Firmino, se présente dès dimanche au Théâtre des Rêves. Mais, après tout, c'est pour des occasions comme celle-là que MU a fait sauter la banque pour Maguire. Une occasion de justifier son nouveau statut, et de livrer une performance dont on parlera "dans cinq ou six ans".