Il est soi-disant arrivé sur la pointe des pieds à Londres, avec l'envie première de se "fondre dans la masse", mais Tanguy Ndombélé a déjà fait bien plus que ça. Convaincant pendant la préparation, salué par Mauricio Pochettino (l'entraîneur) et Hugo Lloris (le capitaine), l'ancien Lyonnais s'est également fait remarquer le weekend dernier.

Alors que les Spurs étaient menés chez eux par Aston Villa, pour la reprise du championnat, Ndombélé s'est fendu d'une sublime frappe pour égaliser et remettre Tottenham sur les bons rails. Des débuts spectaculaires auréolés d'une première victoire en Premier League (3-1 après le doublé d'Harry Kane) et d'une belle ovation du stade à la 92e minute. C'est un euphémisme : on a connu des démarrages plus compliqués dans un nouveau club et un nouveau pays.

" Il ne marquait pas beaucoup à Lyon "

"Je suis vraiment très heureux pour lui car vous savez très bien que l'adaptation est difficile pour un joueur qui arrive dans un pays différent", avait d'ailleurs commenté Pochettino en conférence de presse d'après-match dimanche. Il faut en outre préciser que tout n'a pas été parfait pour l'international tricolore (6 sélections).

Comme l'ensemble de ses partenaires, il a parfois manqué d'audace, se contentant par exemple de décalages quand il aurait pu frapper. Son but, survenu après la pause, est venu confirmer le changement d'attitude des Spurs mais aussi la sienne. "C'est l'un des aspects sur lequel il doit travailler, a également lâché Pochettino devant les journalistes. Il ne marquait pas beaucoup de buts avec Lyon."

Difficile de donner tort à l'entraîneur argentin, Tanguy Ndombélé ayant inscrit ce weekend "seulement" le sixième but de sa carrière… en 119 matches. En Ligue 1, il n'a par exemple trouvé qu'une seule fois le chemin des filets en 69 apparitions. "Il doit franchir un dernier palier à la finition, c'est la seule chose dont il a besoin pour devenir un grand joueur, disait de lui Bruno Genesio la saison passée. Il devrait marquer 6 à 8 buts par saison vu son poste."

Tanguy Ndombélé tire et égalise pour Tottenham contre Aston Villa en Premier League.Getty Images

Une réelle capacité à se transcender

Face à Manchester City, équipe vorace d'Angleterre ayant tendance à confisquer le ballon à tout le monde, il n'est pas dit que Tanguy Ndombélé ait de nombreuses occasions à se mettre sous la dent. Mais dans ce contexte, il lui sera peut-être plus simple de choisir cette option, un manque d'opportunité étant parfois le meilleur prétexte pour les saisir.

Au-delà de sa propension à conclure, ou pas, le milieu relayeur de 22 ans demeure un formidable atout pour une équipe et Mauricio Pochettino l'avait d'ailleurs noté en pré-saison après une victoire contre la Juventus Turin (2-3). "Il a déjà montré ses qualités. Quand il touche le ballon, c'est formidable, quelque chose peut arriver", avait lâché l'ancien Parisien alors que Ndombélé a souvent marqué les esprits dans des matches importants par le passé. On se souvient bien sûr de ses prestations face au PSG (quand l'OL était en infériorité numérique), face à Manchester City (déjà) en Ligue des champions ou encore de ses débuts en Bleu. A chaque fois, Ndombélé avait réussi à faire parler sa technique, son sens de la passe ainsi que sa faculté à éliminer ses adversaires dès sa première touche de balle.

Si on lui reproche par moments une certaine nonchalance, le joueur révélé à Amiens est surtout doté d'une sacrée confiance en lui et d'une envie de batailler au plus haut niveau. Comparé à Michael Essien par Jean-Michel Aulas ou à Paul Pogba par Bruno Genesio, Tanguy Ndombélé a déjà commencé à écrire sa propre histoire depuis un certain temps. Et sans vraiment passer inaperçu.