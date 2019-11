City a laissé une nouvelle opportunité, Liverpool en a encore profité. Avec deux buts de Virgil van Dijk en première période, les Reds ont battu Brighton (2-1) samedi à domicile pour s'envoler en tête du classement. Ils se sont fait peur sur la fin avec l'expulsion d'Alisson et la réduction du score sur coup franc de Lewis Dunk qui a suivi immédiatement. Mais la formation de Jürgen Klopp a su conserver son avantage jusqu'au bout pour creuser un écart de onze points en attendant le match de Leicester face à Everton dimanche (17h30).

Liverpool a bien fait de faire la différence en première période. Le club de la Mersey peut remercier l'efficacité offensive de ses défenseurs. Avec Trent-Alexander Arnold dans le rôle du passeur et Virgil van Dijk dans celui du buteur. Le Néerlandais a débloqué la situation en reprenant victorieusement un coup franc du latéral anglais (1-0, 18e) avant de s'offrir un doublé quelques minutes plus tard sur un corner de TTA (2-0, 24e). La réaction parfaite après le nul concédé face à Naples (1-1) en milieu de semaine en Ligue des champions.

Mais les hommes de Klopp ont quand même souffert. Sur un long ballon, Alisson a vu rouge après avoir commis une faute de main en dehors de sa surface et Lewis Dunk a malicieusement transformé le coup franc accordé à Brighton dans la foulée (2-1, 79e). Les Reds ont dû faire le dos rond et Adrian, entré après l'expulsion du portier brésilien, a signé un arrêt important pour permettre aux siens de signer une 13e victoire en 14 matches. Et de consolider encore davantage leur fauteuil de leader de la Premier League.