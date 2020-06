PREMIER LEAGUE - Le gardien international de Watford, Ben Foster, 37 ans, a prolongé son contrat avec le club anglais pour deux années supplémentaires, a annoncé mardi l'équipe de Premier League.

"Le gardien de but Ben Foster a conclu un nouveau contrat de deux ans avec Watford FC. Titulaire de bout en bout cette saison, le joueur a disputé près de 150 matches lors de ses deux séjours chez nous", a résumé Watford sur Twitter. L'ancien portier de l'équipe d'Angleterre (8 sélections entre 2007 et 2014) restera donc avec Watford, actuellement 17e de Premier League, au moins jusqu'à ses 39 ans. Sa première période avec Watford a duré de 2005 à 2007, alors qu'il était prêté par Manchester United, puis il a gardé les buts de Birmingham City et de West Bromwich Albion.

Après trois mois d'inactivité en raison de la suspension du championnat due au coronavirus, Watford reprendra le 20 juin sa quête pour rester dans l'élite du football anglais, en recevant Leicester (3e).

