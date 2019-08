Ça ne sent pas bon pour Aymeric Laporte. A moins de deux jours du rassemblement de l’équipe de France, le défenseur central de Manchester City a été contraint de quitter ses partenaires à la 37e minute de jeu lors du match de Premier League contre Brighton. Le Français a été remplacé par Fernandinho.

Après une intervention musclée devant Adam Webster au milieu de terrain, Laporte, qui a écopé d’un carton jaune pour son geste, est resté au sol, se tenant immédiatement l'arrière du genou droit. Ensuite évacué sur civière, la détresse du joueur n'augurait rien de bon pour la suite. Une image inquiétante pour l’ancien joueur de Bilbao qui pourrait être obligé de déclarer forfait pour les deux matchs de l’équipe de France alors qu'il avait été appelé par Didier Deschamps, un an et demi après sa dernière convocation. Aymeric Laporte pourrait donc devoir encore attendre pour enregistrer sa première sélection en équipe de France après avoir été appelé à trois reprises entre 2016 et 2017.

Umtiti rappelé par Deschamps ?

Les Bleus affronteront l’Albanie le samedi 7 et l’Andorre le mardi 10 septembre pour le compte des qualifications à l’Euro 2020. S’il est confirmé, le forfait du défenseur mancunien, pourrait pousser Didier Deschamps à rappeler sous le maillot Bleus Samuel Umtiti. Le défenseur central du FC Barcelone, champion du monde avec les tricolores, avait été le grand absent de la liste.

Cette blessure est également un coup dur pour Manchester City. Avec le départ, non compensé, de Vincent Kompany à l'intersaison et la blessure en début de saison de John Stones, Pep Guardiola pourrait rapidement se retrouver en difficulté pour aligner deux défenseurs centraux dans les prochains matchs.