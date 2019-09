Bournemouth a fait la décision en première période en marquant par l'intermédiaire de Nathan Ake (10e) et Harry Wilson (35e). Même si les locaux ont réduit le score par James Ward Prowse sur pénalty (53e), les visiteurs ne se sont pas laissés perturber et ont marqué un 3e but dans le temps additionnel par Callum Wilson.

Grâce à ce 3e succès en quatre rencontres, Bournemouth occupe la 3e place provisoire, à égalité de points (10) avec le tenant du titre, Manchester City, opposé à Watford samedi, après sa belle victoire (3-0) en Ligue des champions sur le terrain des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

De son côté, le leader Liverpool, tenant de la Ligue des champions, tentera d'oublier au plus vite sa défaite (2-1) à Naples en effectuant un déplacement délicat à Londres pour y affronter Chelsea, battu 1-0 à domicile par Valence en C1.