Encore une semaine sans jouer pour Olivier Giroud. Resté sur le banc mercredi face à Lille (1-2) en Ligue des champions, l'attaquant de Chelsea espérait certainement avoir quelques minutes de temps de jeu dimanche à Southampton avant de rejoindre le rassemblement de l'équipe de France. Cela ne sera vraisemblablement pas le cas. Selon L'Equipe, l'avant-centre des Bleus ne fait même pas partie du groupe convoqué par Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, pour disputer cette rencontre dans le cadre de la 8e journée de Premier League.

Ce n'est plus un événement. Giroud ne faisait déjà pas parie du groupe lors des deux derniers matches de championnat face à Liverpool (1-2) et Brighton (2-0). Entre ces deux rencontres, il n'avait pas non plus été convoqué pour la rencontre face à Grimsby (7-1) en League Cup. Depuis le dernier rassemblement des Bleus, l'ancien Montpelliérain n'a eu droit qu'à 17 petites minutes de temps de jeu. C'était lors de la défaite face à Valence à Stamford Bridge (0-1) le 17 septembre dernier, quand il avait remplacé son compatriote Kurt Zouma en fin de rencontre.

La situation de Giroud à Chelsea soulève des questions par rapport à l'équipe de France, où il est un élément important du groupe et un titulaire indiscutable pour Didier Deschamps. Le sélectionneur n'a pas caché qu'il était préoccupé par le manque de temps de jeu de son joueur. "Cela m'inquiète, a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse. Au-delà de cette efficacité qu'il a avec nous, c'est une question de rythme aussi. Il a déjà eu des passages où il avait un temps de jeu réduit. Mais là, c'est quand même insuffisant sur le plan athlétique. Il ne peut pas être à son meilleur niveau."