Il s'est passé quelque chose d'inhabituel sur la pelouse de l'Ajax au terme de la victoire de Chelsea ce mercredi soir. Que les joueurs victorieux se congratulent, se tombent dans les bras, aillent communier avec leurs fans, c'est l'ordinaire de la joie, vu et revu partout où l'on joue au football ; mais rarement le font-ils ainsi. Ce n'était pas l'exubérance de leurs célébrations qui touchait un point sensible, c'était quelque chose de plus rare ; c'étaient des sourires dont la sincérité et la fraîcheur avaient quelque chose de désarmant, désarmant comme l'est cette équipe de Chelsea, métamorphosée en l'espace de quelques mois, devenue synonyme de plaisir.

Associer Chelsea et le plaisir, dans la même phrase, après Mourinho, Conte, Sarri, avouez que ça surprend, surtout quand on songe à l'image de l'homme qui est le principal architecte de cette transformation, Frank Lampard, exceptionnel joueur de devoir, rouage essentiel de la machine à détruire de José M, prosateur et pas poète, pas à la Rimbaud en tout cas.

On s'attardera, avec raison, sur ce que Chelsea a eu de chance dans son "malheur". L'interdiction d'homologation de nouvelles licences par l'UEFA (*), suite à de nombreuses irrégularités dans les transferts de mineurs vers le club londonien, a forcé la main d'une équipe dirigeante new look, dans laquelle Petr Cech épaule désormais la presque toute-puissante Marina Granovskaïa. On n'a pas rajeuni que le vestiaire à Stamford Bridge, mais aussi le boardroom, et le banc : Frank Lampard n'est l'aîné du plus jeune manager de PL, Eddie Howe (Bournemouth), que de quelques mois. Or le moins qu'on puisse dire est qu'il ne donne pourtant pas l'impression d'être un nouveau venu dans sa profession, quand bien même son expérience se limitait à une seule saison - réussie - avec Derby County avant de succéder à Maurizio Sarri.

Chelsea gagne... et séduit

Demander à un joueur de "légende" de voler au secours de son club est toujours un choix à double tranchant, comme Manchester United s'en rend compte depuis que le soufflé Solskjaer est retombé jusqu'à ressembler à une omelette norvégienne. Trop souvent, la décharge électrique initiale n'est que de courte durée, l'étincelle provoque un feu de paille, et le moteur en surrégime ne tarde pas à caler. Dans le cas de Lampard, cependant, le ressenti est tout autre ; car c'est la transformation du jeu lui-même qui est à l'origine de la réussite actuelle de Chelsea, un Chelsea qui ne fait pas que gagner - même si une série de six victoires de rang, pour la plupart acquises en l'absence de leur meilleur joueur, N'Golo Kanté, n'a rien d'anodin -, mais qui séduit aussi.

A la différence du rebond de MU après le départ de Mourinho, dont les victoires devaient beaucoup plus à un regain d'énergie et de confiance qu'à la mise en place d'un jeu nouveau, le parcours des Blues a ses racines dans la mise en place progressive d'un football structuré, pas seulement dans l'enthousiasme de joueurs revigorés par l'allant d'un nouveau chef. Même dans la défaite (en trompe-l'œil) à Old Trafford le premier jour de la saison, on voyait où Lampard voulait en venir. Il n'a cessé depuis de modifier les paramètres tactiques de son équipe - ce sur quoi je reviendrai dans un instant - mais sans donner raison de penser qu'il tâtonnait dans l'obscurité.

La joie des joueurs de Chelsea après la victoire face à l'Ajax en C1Getty Images

A la manière d'un sculpteur qui voit dans un bloc de pierre brut la forme qu'il entend lui donner, il a appliqué le ciseau en ne perdant jamais de vue l'image qu'il avait présente à l'esprit dès qu'il s'était mis à l'ouvrage. Solskjaer lui aussi a souvent modifié son schéma de jeu et fait tourner son effectif ; mais a-t-on jamais senti ou compris ce à quoi il aspirait, si l'on fait exception de principes si généraux - sur le "style United" et autres - qu'ils auraient pu sortir de la bouche de quelque manager que ce soit, soucieux d'apaiser ses fans ?

Un signe en est que Chelsea n'a pas flambé d'entrée de jeu. Chelsea est monté en puissance, pour aboutir à la première performance-référence de cette saison, la victoire sur le terrain d'un Ajax jusque-là conquérant sur ses terres, toujours sur la lancée de sa magnifique saison 2018-2019. La défense, qui avait craqué à Manchester United et coûté la victoire face à Sheffield United, a trouvé son équilibre, quand bien même elle demeure perfectible. Bien que son équipe ait encaissé treize buts lors de ses six premiers matches de championnat, Lampard n'a pas eu le réflexe de la "renforcer" - euphémisme - option à laquelle auraient succombé tant de ses confrères.

Lampard, ou comment se poser les bonnes questions

Il a jonglé avec les formations, mais sans céder à la panique, sans renier son credo, en calibrant ses schémas en fonction de l'adversaire à venir ; mais cela, il l'a fait en se posant d'abord la question : "Comment pouvons-nous leur faire mal ?" plutôt que "comment mieux nous protéger ?". Chelsea ne s'est pas recroquevillé, bien au contraire. Qu'on songe à leur superbe seconde période face à Liverpool, pendant laquelle, bien que menés 2-0 devant leur public, les Blues chahutèrent le champion d'Europe.

Comme si souvent - toujours ? - en football, c'est une affaire de rythme, en particulier dans les transitions. Accélérer ne suffit pas, même si l'accélération est en elle-même un facteur de rupture ; il faut aussi soutenir un tempo constant dans les transmissions, ce qui signifie minimiser le nombre de touches de balle, et requiert donc à la fois technique et courage de la part des joueurs. L'acceptation du risque vient plus naturellement à des joueurs jeunes, moins formatés, mais encore faut-il que leur manager l'assume pleinement, ce qui est d'évidence le cas de Lampard.

Ce courage, une vertu qui ne fit jamais défaut au joueur, est aussi celui qui est le sien dans ses choix en matière de sélection. En l'absence d'Hazard (qui se serait régalé dans ce Chelsea, mais c'est une autre histoire…), on aurait pu penser que Christian Pulisic aurait aussitôt endossé le rôle de "facteur X" qui était celui du Belge. Au lieu de quoi Lampard a choisi de prendre son temps avec le jeune Américain, sans que celui-ci s'en insurge, au vu de son apport décisif à Southampton et Amsterdam. La décision de ne faire appel à Olivier Giroud, le buteur de la finale de l'Europa League, qu'en qualité de supersub a surpris, voire choqué au début (et je suis de ceux qui ont eu du mal à la comprendre) ; mais au vu du rendement de Tammy Abraham et de Michy Batshuayi, qui pourrait aujourd'hui la questionner ?

Frank Lampard et Olivier GiroudGetty Images

(*) Et non pas de transferts, comme le démontre le cas de Matteo Kovacic.