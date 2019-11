Nouvelle défaite pour les hommes de Frank Lampard. Une semaine après son revers sur le terrain de Manchester City, Chelsea s'est incliné à domicile (0-1) face à West Ham. Après une première période dominée mais marquée par leur manque de réalisme en attaque, les Blues ont complètement déjoué après la pause et manquent l'occasion de revenir à hauteur de Leicester et Manchester City à la 2e place. Les Hammers prennent quant à eux provisoirement 6 points d'avance sur la zone de relégation et se donnent de l'air après 7 matches sans victoire en Premier league. De l'autre côté de Londres, José Mourinho a décroché une deuxième victoire en deux matches de championnat avec Tottenham contre Bournemouth (3-2).

La machine ne redémarre pas du côté de Chelsea. Après 6 victoires de suite en Premier League, les Blues se sont inclinés pour la deuxième fois d'affilée en championnat. Face à West Ham, les hommes de Frank Lampard se sont liquéfiés au fil de la rencontre.

La rencontre a pourtant démarré tambour battant du côté de Chelsea, avec une occasion de Pedro dès la 3e minute de jeu. Les Blues ont maintenu un rythme élevé pendant les 45 premières minutes, acculant les Hammers dans leur surface. Mais trop maladroits dans le dernier geste, ils n'ont pas réussi à convertir leur domination (12 tirs, 5 cadrés, 6 corners) laissant même la plus belle situation de la première mi-temps à West Ham. Sur un centre de Snodgrass côté droit, Antonio à bout portant de la tête, a obligé Kepa à la parade (24e). Et ça n'a pas été sa seule de la rencontre.

Plus d'infos à venir...