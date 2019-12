Il était temps que l'année 2019 se termine pour Arsenal. Déjà mal en point, les Gunners se sont inclinés sur leur pelouse, pour la première de Mikel Arteta à l'Emirates Stadium, face Chelsea (1-2), après avoir mené grâce à un nouveau but de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Chelsea a profité des faiblesses défensives de son voisin londonien pour renverser la partie sur le tard. Douzième, Arsenal pointe désormais à 11 longueurs des Blues au classement.

Pourtant, Arsenal a bien démarré la partie et affiché un visage séduisant, en mettant plus d'intensité que son adversaire. On a revu Mezut Özil faire des différences au milieu de terrain, le travail de Lucas Torreira a été remarquable, et les jeunes joueurs comme Reis Nelson ont osé avec raison pour déstabiliser une équipe de Chelsea longtemps inoffensive. Logiquement, Arsenal a donc pris les devants sur corner, grâce à une tête à bout portant d'Aubameyang (1-0, 13e).

Chelsea a renversé le match en 4 minutes

Frank Lampard a alors de nouveau décidé d'abandonner son 3-4-3 initial pour revenir à une défense à 4, et l'entrée de Jorginho a fait du bien à son équipe, qui a remis le pied sur le ballon et retrouvé de l'allant devant. Les Blues ont pourtant eu un mal fou à se montrer dangereux mais ont progressivement éteint Arsenal, qui s'est mis à subir de plus en plus. La deuxième période a totalement été à l'avantage des visiteurs même si Joseph Willock aurait pu tuer le match sur l'une des deux tentatives des Rouge et Blanc dans le deuxième acte (78e). Mais il a manqué le cadre.

Et Chelsea a profité, comme beaucoup d'autres adversaires cette saison, des lacunes défensives des Gunners. C'est Bernd Leno, très peu sollicité jusque-là, qui a relancé N'Golo Kanté et ses coéquipiers, en loupant sa sortie sur un coup franc. Il a laissé le champ libre à Jorginho, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (1-1, 83e).

Puis alors que le match s'animait enfin, Tammy Abraham, muet depuis 4 rencontres, a parfaitement conclu un contre pour sonner l'Emirates Stadium (1-2, 87e). Le 4e match de suite sans victoire pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, qui s'enfoncent au classement, tandis que Chelsea revient provisoirement à 3 longueurs de Manchester City.