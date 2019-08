Claude Makelele rebondit déjà. L'ancien international tricolore a de nouveau un job après avoir quitté son poste d'entraîneur d'Eupen (D1 belge). Il va revenir dans un club qu'il connait très bien, Chelsea. Les Blues ont annoncé vendredi qu'il allait devenir "conseiller technique des jeunes joueurs".

"Il suivra les performances techniques lors des entraînements et des matches", a précisé le club dans un communiqué. Ce n'est pas tout puisqu'il sera aussi chargé du suivi des joueurs en prêt : "Il leur rendra visite dans leurs clubs et communiquera régulièrement des informations sur leurs matchs." Makelele et Chelsea, c'est une histoire qui a duré cinq ans entre 2003 et 2008, lorsque le milieu était encore en activité. C'est surtout deux Premier League remportées (2005 et 2006), une finale de Ligue des champions (2008), une Coupe d'Angleterre (2007), deux Coupes de la Ligue (2005, 2007).