Granit Xhaka avait perdu ses nerfs au moment de sa sortie dimanche dernier contre Crystal Palace (2-2), conspué par une partie de l’Emirates. Des sifflets qui avaient fait sortir de ses gonds le milieu de terrain. Le Suisse avait alors jeté son brassard au sol, enlevé son maillot et insulté les supporters des Gunners.

Si dans un premier temps Xhaka avait refusé de présenter ses excuses, il a posté, sur les réseaux sociaux d’Arsenal, un communiqué pour s’expliquer sur son geste : "Après avoir pris du temps pour réfléchir sur ce qui est arrivé dimanche après-midi, je voudrais vous donner une explication plutôt qu’une réponse rapide. La sensation de ne pas être compris par les fans, les attaques répétées après les matches et sur les réseaux sociaux ces dernières semaines m'ont fait mal. Des gens ont dit des choses du genre "Nous allons te briser les jambes", "nous allons tuer ta femme", ou "nous espérons que ta fille aura un cancer". Cela m'a énervé et j'ai fini par exploser".

"Je me suis emporté et j'ai réagi d'une manière irrespectueuse pour les supporters de notre club, pour l'équipe et pour moi-même. Ça n'a jamais été mon intention et je suis désolé si c'est ce que les gens ont pu penser" s’est ensuite excusé le joueur de 27 ans. Un message qui devrait calmer un peu le rapport conflictuel depuis le début de la saison entre le capitaine et ses supporters.