PREMIER LEAGUE - Le club anglais de Tottenham a annoncé lundi que son défenseur international belge Jan Vertonghen avait prolongé son contrat, qui se terminait fin juin, jusqu'à la fin de la saison en cours.

En fin de contrat, Jan Vertonghen a prolongé de deux mois son bail avec Tottenham. Sans autre compétition à jouer que le championnat après son élimination en Coupe d'Angleterre et en Ligue des champions, Tottenham n'a plus que huit matches à jouer, mais aussi une qualification européenne à aller chercher. Actuellement 8e avec 42 points, les Spurs sont à quatre longueurs de Manchester United, 5e et dernier qualifié virtuel pour l'Europe.

Premier League Ancelotti poursuivi pour fraude fiscale IL Y A 5 HEURES

Le club de Londres a aussi annoncé que le troisième gardien, Michel Vorm, resterait jusqu'à la fin de la saison. Dans le même ordre d'idée, les défenseurs Danny Rose, prêté à Newcastle, ainsi que Kyle Walker-Peters, prêté à Southampton, sont laissés à la disposition de leur club actuel pour les dernières rencontres de la saison.

Premier League Liverpool reprend au ralenti IL Y A 20 HEURES