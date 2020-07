PREMIER LEAGUE - Jordan Henderson a été nommé footballeur de l'année vendredi par la FWA, l'association des journaliste britanniques. Le capitaine de Liverpool, sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis trente ans, a devancé Kevin de Bruyne, le milieu offensif de Manchester City, et Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United.

Jordan Henderson fait un beau footballeur de l'année en Angleterre. Le milieu de terrain et capitaine de Liverpool a été élu comme tel par l'association des journalistes britanniques (FWA) qui a révélé les résultats de son vote vendredi. Henderson, l'un des hommes clés du premier titre des Reds depuis 1990, domine le classement devant le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City) et Marcus Rashford (Manchester United). Deux autres joueurs du club de la Mersey, Virgil van Dijk et Sadio Mané, complètent le Top 5.

Largement plébiscité avec plus d'un quart des votes, Henderson a signé 4 buts et 5 passes décisives en championnat cette saison, mais son impact sur le sacre de Liverpool dépasse largement le cadre des statistiques. Le milieu âgé de 30 ans est un maillon essentiel de l'entrejeu de Jürgen Klopp et l'un des garants du style imprimé par le technicien allemand sur les Reds. Un métronome indispensable par ses choix judicieux dans la première relance et sa capacité à lancer le pressing infernal qui caractérise Liverpool.

Henderson s'est refusé à endosser seul les honneurs de cette distinction. "Je ne pense pas avoir réussi seul tout ce que j'ai accompli cette saison, et même au cours de ma carrière, a-t-il déclaré sur le site officiel de la FWA. Je dois beaucoup à de nombreuses personnes, et plus particulièrement à tous mes coéquipiers. Ils ont été tout simplement incroyables et méritent cette récompense autant que moi." Reste désormais à savoir si le capitaine des Reds réussira le "doublé" en obtenant le titre de joueur PFA de l'année, décerné cette fois-ci par ses pairs.

